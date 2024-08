(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Comunicato stampa

Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps

passeggiate ecologiche nella natura del Duca con Alteo Missiroli

Anche quest’anno si svolgeranno a Castiglione di Cervia le bellissime passeggiate

ecologiche alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps, in programma sabato 24 agosto e 14

settembre dalle ore 17.30 alle 18.30, mentre sabato 5 ottobre si svolgerà dalle ore 17.00 alle

18.00.

Le visite guidate sono gratuite aperte a tutti e sono a cura di Alteo Missiroli, pittore

ecologista e guardia ecologica volontaria. Saranno finalizzate a scoprire l’affascinante

paesaggio naturale del bosco e la sua storia.

Le passeggiate si inseriscono nel programma di Cervia Città Giardino la mostra d’arte

floreale a cielo aperto più grande d’Europa, nata da un’idea di Germano Todoli e portata

avanti dal figlio Riccardo.

Durante le visite verrà illustrato il suggestivo tesoro naturalistico dell’area e ne verrà

raccontata la sua storia e quella del dottore Alberto Missiroli nato a Castiglione di Cervia,

grande scienziato e ricercatore di fama mondiale che combatté la malaria e suo padre Paolo

anch’esso grande medico amico e consigliere del paese per più di quarant’anni.

In seguito verranno liberati dei rapaci precedentemente soccorsi e curati dal centro di

recupero della fauna selvatica Associazione Zoofila Amici degli animali di Ravenna.

Il canale ora diventato Bosco ospita anche esemplari di farnie che superano i 30 metri di

altezza e sono immerse in un ricco sottobosco che fa parte del Parco del Delta del Po ed è

posto sotto la tutela forestale della regione Emilia-Romagna.

A tutte le iniziative saranno sorteggiati i libri d’arte di “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”

in ricordo di Riccardo Todoli e il libro “La storia di un restauro” di Alteo Missiroli, in cui si

racconta la restaurazione del villino di Giuseppe Palanti, fondatore di Milano Marittima.

Alteo Missiroli pittore, ecologista e Guardia Ecologica Volontaria, è un uomo profondamente

legato alla sua terra. Osservatore sensibile e attento a ciò che gli sta attorno, nelle sue opere

ha narrato il mondo contemporaneo e la sua realtà, alla ricerca continua dell’essenza degli

elementi che esprimono il rapporto dell’uomo con l’ambiente. L’arte di Missiroli va letta come

un percorso evolutivo, iniziato cinquant’anni fa, nel quale attraverso lo stile pittorico e l’utilizzo

dei colori l’artista trasmette la sua interpretazione del mondo. Missiroli si concentra proprio

sull’ambiente, sul paesaggio e sull’impatto delle azioni dell’uomo sulla natura. Nel primo

periodo della sua pittura l’artista esprime, come una sorta di denuncia, il problema ecologico

dell’intervento spesso distruttivo dell’uomo sulla natura, in nome del progresso, e lo fa con

l’utilizzo di forme geometriche e colori forti che esprimono con energia un carico doloroso.

Nel periodo più maturo, Missiroli descrive il paesaggio nella sua bellezza e lancia un

messaggio che guarda al futuro, come a dire che da lì, da quella bellezza, si deve ripartire