(ACON) MIGRANTI. NOVELLI (FI): NECESSARIO VIGILARE SU MINORI NON ACCOMPAGNATI

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 (ACON) Trieste, 20 ago – “La frenata che si sta registrando

sugli arrivi di migranti dalla rotta balcanica ? un’ottima

notizia che dimostra come la sospensione di Schengen e l’effetto

a catena che ha provocato sui controlli non solo tra Italia e

Slovenia arrivando fino ai confini tra Grecia e Turchia, ha

prodotto gli effetti sperati”.

Lo dice, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia

Roberto Novelli nel commentare dati che “confermano una sensibile

diminuzione degli arrivi di minori stranieri non accompagnati

nella nostra regione passando dai 1034 in carico ai Comuni del

Fvg nel settembre 2023 agli attuali 660 accolti nelle strutture

accreditate in convenzione con i Comuni della regione”.

“La riduzione degli arrivi – prosegue Novelli – dovrebbe

rappresentare un’opportunit? per i gestori delle strutture che

potrebbero sfruttare questo momento per migliorarne

l’organizzazione, in particolare rafforzando i controlli sugli

ospiti. Auspico, inoltre, che non si commetta l’errore di

compensare tale calo, per motivazioni puramente economiche,

trasferendo in Friuli Venezia Giulia minori stranieri non

accompagnati, magari gi? resisi protagonisti di reati in altri

territori”.

“Sarebbe un errore che poi potrebbe ricadere come ? gi? successo,

sui cittadini dei Comuni dove sono presenti queste realt?. ?

inutile girarci troppo attorno – conclude il forzista -, quello

che ? accaduto a Udine, o in misura minore anche a Cividale, con

vere e proprie bande in particolare di giovani nordafricani ? un

campanello d’allarme che sta suonando da troppo tempo. Il resto ?

quello che ? sotto i nostri occhi e che i cittadini non vogliono

pi? tollerare”.

ACON/COM/mv

201535 AGO 24