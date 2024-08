(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 19 agosto 2024

Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale,

al via da stamani i lavori

Si tratta della sistemazione delle strisce blu degli stalli a pagamento e gialle per gli stalli dei

residenti di numerose strade cittadine. Domani in programma il secondo lotto di interventi. Per

permettere i lavori, divieto di sosta per tutto il giorno

Sono partiti stamani i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a

pagamento e di quelli gialli riservati ai residenti in numerose strade cittadine.

L’intervento procederà per step. Le vie interessate oggi dai lavori sono: via Abbi Pazienza, via

Bozzi, via Ricciardetto, via delle Pappe, via del Frantoio, via Tomba di Catilina, piazza del Carmine,

piazza San Francesco, via Antonini, via Pacini, via San Bartolomeo, piazza San Bartolomeo, via

Porta Guidi, via Porta al Pantano, via del Bottaccio, via Porta Carratica, via dello Spigo e via della

Stufa.

Domani, martedì 20 agosto, le strade interessate dall’intervento sono: corso Fedi, piazza

Garibaldi, via Carducci, via Amati, piazza Treviso, via della Pace, via della Repubblica, via della

Costituzione, corso Gramsci, via Puccini (via del Seminario – corso Gramsci), via del Molinuzzo,

Largo del Molinuzzo, piazza San Francesco da Paola, via degli Armeni, corso Amendola, via Borgo

Albanese, via Manrico Ducceschi.

Durante i lavori sarà in vigore il divieto di sosta per permettere l’intervento di manutenzione.

Gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale, programmati dall’Amministrazione

comunale, proseguiranno nei prossimi giorni, fino al 29 agosto, e saranno via via segnalati.

Nei giorni precedenti ai lavori di manutenzione delle strisce blu e gialle, nelle strade interessate

sarà presente la segnaletica di preavviso.