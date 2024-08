piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland fino al 23 agosto

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

VERDE PUBBLICO, STRADE,

CIMITERI:

GLI INTERVENTI DI QUESTA

SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 23

agosto

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel

territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland.

Le squadre di Ase Spoleto provvederanno alla manutenzione stradale in via Lorenzo Betti

in corrispondenza del verde attrezzato, alla pulizia delle cunette, alla manutenzione della

banchina stradale e alla decespugliazione nella strada di San Silvestro, in quella di

Crociferro – San Giacomo e in via Macedonio Melloni. Il taglio a mano dell’erba lungo

bordi e marciapiedi verrà effettuato nelle strade interne all’abitato di San Silvestro.

Proseguono anche i lavori di rifacimento della balaustra nella strada di Eggi all’altezza

del ponte in prossimità del canile comunale.

Verrà curato il verde pubblico con taglio dell’ erba nell’area delle case popolari di via dei

Filosofi e sarà effettuata la pulizia delle aree verdi in supporto all’azione di contenimento

dei ratti intrapreso dal comune di Spoleto in piazza Torre dell’Olio, al Complesso

Monumentale di San Nicolò, in via Sant’Angelo Suore delle Stelle, in piazza della

Misericordia, piazza Madonna degli Orti, largo De Amicis, largo Ermini, via Guido da

Spoleto, nell’area dell’Istituto comprensivo Spoleto 1 Della Genga – Alighieri, a Porta San

Lorenzo, largo Oberdan, piazza XX Settembre, piazza Sordini, lungo le mura di via del

Trivio.

Nel corso della settimana verranno vuotati i sacchi nei cimiteri di San Giacomo, San

Sabino e Spoleto, dove è previsto anche il taglio dell’erba, mentre in tutti i cimiteri del

territorio saranno effettuati lavori per nuovi allacci, disdette e riparazione guasti delle

lampade votive.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica prosegue il controllo nel territorio per la

sostituzione delle lampade guaste e le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza al