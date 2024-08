(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 MURA (FDI): RENZI ABBANDONA IL GARANTISMO PER ACCREDITARSI NELLA NUOVA SINISTRA DI CONTE

“Matteo Renzi è stato nuovamente accolto nel perimetro della sinistra italiana grazie all’intermediazione di Elly Schlein ma per potersi accreditare nel salotto della nuova sinistra forcaiola e giustizialista di Conte ha pagato un pegno importante, ha rinunciato al simbolo della sua azione politica di sempre, al garantismo”. Così Francesco Mura, deputato sardo di Fratelli d’Italia e componente della commissione Affari Costituzionali. “L’azione perpetrata dai parlamentari di IV e dallo stesso Matteo Renzi in queste ore, partecipando alla congiura contro Arianna Meloni che secondo quanto riportato da Il Giornale potrebbe essere vittima del noto sistema “Palamara”, è il definitivo abbandono da parte di Renzi e del suo partito alle politiche garantiste. È il chiaro pegno che Renzi e i suoi stanno pagando per potersi accreditare nella nuova sinistra di Conte”, conclude Mura.

