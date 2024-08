(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Martusciello: “Renzi come estremisti di sinistra”

“Renzi non usi Berlusconi per la sua polemica politica.

Le dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa per attaccare il Presidente del consiglio usando il nome di Silvio Berlusconi dequalificano assolutamente la politica e mettono alla pari il senatore di Firenze con gli estremisti di sinistra. A Renzi regaleremo un dentifricio così potrà lavarsi la bocca prima di pronunciare il nome di Berlusconi”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Pe, Fulvio Martusciello.

