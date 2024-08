(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Governo: Nevi, impegno per legge di bilancio equilibrata. Abbassare tasse e migliorare potere acquisto cittadini

“Siamo concentrati sull’azione di governo. Il primo impegno alla ripresa dell’attività politica sarà iniziare a discutere della legge di Bilancio. Dovrà essere una manovra equilibrata, che punti a diminuire le tasse, a migliorare il potere d’acquisto degli italiani a partire della conferma del taglio del cuneo fiscale, e dovrà continuare la battaglia per la sburocratizzazione e la semplificazione”.

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in un intervento sull’Huffington Post. “Il primo obiettivo – ha spiegato – è avere un Paese che sostiene la crescita. Soltanto così potranno essere portate avanti buone politiche di redistribuzione. C’è poi tutto il tema della pensioni minime cui teniamo molto, ma la situazione delle finanze pubbliche non ci consentirà di fare tutto quello che vogliamo. Fondamentale è spendere ogni centesimo nella giusta direzione, compresa l’attuazione del Pnrr”.

La questione delle carceri “è un argomento importate. Vogliamo però chiarire che Forza Italia non è per il liberi tutti, non chiediamo indulti o amnistie. Siamo per la certezza delle pena e per la certezza del diritto. Serve risolvere il problema alla radice. Non si parla soltanto degli organici degli agenti penitenziari, per i quali il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, sta già lavorando per il rinnovo del contratto. C’è un tema di carenze nella sanità carceraria, il tema dei magistrati di sorveglianza e di carenza di cancellieri. Sulla cittadinanza abbiamo partecipato a un dibattito che si è aperto. Detto ciò non vogliamo fermare l’attività di governo”, ha concluso.

