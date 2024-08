(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 FISCO, NATURALE (M5S): GRAVE CHE GOVERNO RISCRIVA DIRITTO SU TASSA SUCCESSIONE

Roma, 19 ago. – “Nel silenzio più totale e approfittando delle distrazioni ferragostane, nell’ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva il governo ha inserito una norma interpretativa che di fatto riscrive il diritto sulla tassa di successione. Una mossa che avvantaggia tutti gli eredi di quel capitalismo nostrano, che non hanno certo problemi economici, fregandosene invece di tutti quei cittadini onesti che oltre a dover far fronte alle già alte spese quotidiane, con fatica pagano tasse, successioni e tributi vari. Grave che tutto questo sia avvenuto nel silenzio più totale”. Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale. “Nel decreto legislativo che dà attuazione alla riforma fiscale – continua Naturale – l’aver riscritto il passaggio del Testo unico della successione sull’esenzione per le partecipazioni di controllo sembra essere un assist bello e buono alla famiglia Berlusconi, che in questo modo potrebbe evitare di pagare decine di milioni di euro di successione. Su quanto accaduto in Consiglio dei Ministri ci aspettiamo che il Governo fornisca le dovute spiegazioni”.

