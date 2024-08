(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 PRES. MASCHIO (FDI): “SOLIDARIETÀ AD ARIANNA MELONI. AVANTI CON DETERMINAZIONE SENZA FARCI INTIMIDIRE”

Lo scenario descritto da Sallusti appare tanto verosimile quanto inquietante. Il disegno eversivo di un “sistema” e di certa opposizione che, non avendo altri argomenti, cerca di riutilizzare il mai estinto “metodo Palamara” (procura orientata-giornalistia complice-sponda politica), inventando e costruendo a tavolino dei teoremi per cercare di colpire politicamente il Governo Meloni, anche attraverso le persone più vicine al Premier, alle quali viene rivolta un’attenzione ossessiva e una continua azione mistificatoria che pare voler suggerire a qualche procura di indagare su inesistenti reati. Un disegno già visto, che tenta di sovvertire per via mediatico-giudiziaria un Governo democraticamente eletto dai cittadini. Ma non ci faremo intimidire. Pieno sostegno e solidarietà ad Arianna Meloni, a Giorgia Meloni e avanti a testa alta senza paura” – Così il Presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, On. Ciro Maschio.