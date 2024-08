(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, SPINELLI (FDI): FERMARE CACCIA A STREGHE, LASCIAR LAVORARE QUERSTA MAGGIORANZA

“Confido che quanto scritto oggi dal direttore Sallusti su Il Giornale sia frutto di una strategia balneare da parte di chi non si arrende all’idea di un governo stabile e che i numeri per cambiare l’Italia.

Oggi risulta molto attuale il pensiero del presidente Meloni quando, nell’intervista fatta a Sallusti, ribadì che per cambiare l’Italia serve la collaborazione di tutti.

E’ ora di fermare la caccia alle streghe e lasciare che questa maggioranza lavori in serenità, secondo il mandato ricevuto due anni fa dagli italiani. Ho piena fiducia nella magistratura indipendente, che nulla ha a che fare con giochi politici di chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e a sistemare amici alla guida degli enti strategici”.

Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica