(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, Mascaretti: Attacco ad Arianna Meloni per colpire il Governo

“L’editoriale di Sallusti descrive bene il metodo Palamara. ‘Servono una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che faccia da sponda’ per minare le fondamenta democratiche del nostro Paese e consegnarlo nelle mani di chi è da decenni abituato a gestire il potere. Una macchina del fango ben collaudata e metodi che ricordano quelli mafiosi per diffamare chi difende gli interessi pubblici e aprirsi la strada per condizionare le nomine più importanti, ma in questo caso, questi metodi non funzioneranno e sono destinati al fallimento. Ad Arianna Meloni va tutta la mia solidarietà per gli attacchi, certamente impulsivi e non premeditati, della senatrice Paita, che dopo aver lanciato il sasso, nasconde la mano e da killer politico, ora cerca di passare per vittima”.

Così il deputato di Fdi Andrea Mascaretti.