(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI. CIANCITTO: ACCUSE AD ARIANNA MELONI SONO PRIVE DI FONDAMENTO, PIENA SOLIDARIETÀ

“Le accuse di certa stampa rivolte ad Arianna Meloni sono prive di fondamento e rappresentano un tentativo deliberato di screditare il centrodestra e la vittoria elettorale ottenuta da Fratelli d’Italia. Questo atteggiamento ostile è visto come un segno evidente di un complotto per indebolire la coalizione di governo. È in questo scenario che si solidifica il nostro impegno a sostenere la verità e a difendere la stabilità dell’Italia contro ogni forma di disinformazione e attacco strumentale. La mia totale solidarietà ad Arianna. Queste strategie non avranno successo, il governo continuerà a lavorare con determinazione per il bene del Paese e dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati