(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, BALDELLI: ATTACCO AD ARIANNA MELONI TIPICO DEL ‘SISTEMA PALAMARA’

“La rivelazione del

direttore Sallusti sulla presenza di trame ordite per colpire il

presidente del consiglio, attaccando la sorella Arianna, da parte di giornali ostili, poteri deviati e sinistra, fa riemergere antichi fantasmi che tanto male hanno fatto all’Italia e alla democrazia. Gli stessi fantasmi, descritti dall’ex magistrato Palamara nel libro ‘il sistema’, che già una volta (o forse più) sono riusciti a deviare la storia della Repubblica e ad abbattere governi democraticamente eletti, a suon di fake news e rivelazioni di segreti istruttori poi rivelatisi meri teoremi. Sarebbe l’ennesimo attacco alla democrazia che vede suggeritori a sinistra, come il deputato Paita che – non può passare inosservato- dipende da un leader di partito che incassa bonifici da stati esteri e personaggi accusati dalla Cia d’essere mandanti di omicidi. Oggi più che mai è indispensabile per le istituzioni sviluppare gli anticorpi necessari a combattere e sconfiggere questi pericolosi tumori della democrazia”. Questo il commento del deputato di Fdi Antonio Baldelli a quanto emerge nel fondo firmato dal direttore de Il Giornale.

Inviato da iPhone