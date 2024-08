(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 Buon successo di pubblico per “Strigòra” 2024

Buon successo di pubblico per l’edizione 2024 di “Strigòra”, l’evento

che ogni anno celebra il legame di Triora con il tema della

stregoneria.

L’evento, che si è tenuto oggi domenica 18 agosto 2024, grazie alla

collaborazione tra il Comune di Triora e l’Associazione Turistica Pro

Triora, ha visto un notevole afflusso di turisti al famoso borgo delle

streghe.

Il paese ligure, conosciuto per il processo di stregoneria avvenuto

tra il 1587 e il 1589, è diventato una meta turistica rinomata,

soprattutto per coloro che sono affascinati dalle leggende e dai

misteri legati a questi eventi storici. “Strigòra”, il cui nome è una

combinazione tra “streghe” e “Triora”, si svolge annualmente per

celebrare e ricordare questi avvenimenti.