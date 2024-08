CONTIENE FOTO# TUTELA DEI TURISTI E BLITZ ANTIABUSIVISMO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE – INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIEI SUI B&B.

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Gruppo di Ostia

Comunicato Stampa

tutela dei turisti e BLITZ antiabusivismo nel settore delle strutture

ricettive – intensificati i controlli DEI CARABINIERI sui B&B.

SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO TUTTA L’AREA COSTIERA TRA ostia E

civitavecchia, nonche’ le zone di villeggiatura a nord di roma

ESEGUITE VERIFICHE SU 249 B&B: riscontrate irregolarita’ nel’10%, 8

strutture abusive, 10 gestori denuncIATi, 39 sanzioni elevate per un

ammontare di 78.513 EURO.

INOLTRE I CONTROLLI DEI CARABINIERI HANNO PORTATO ALL’ARRESTO DI UNA PERSONA

A ALLA DENUNCIA DI ALTRE 10 PER VARI REATI.

Al fine di prevenire truffe ai danni dei turisti, riversatisi nei luoghi di

villeggiatura della Provincia di Roma nella settimana di Ferragosto e

contrastare fenomeni di illegalità nel settore della gestione delle

strutture ricettive, in particolare B&B, i Carabinieri delle Compagnie

dipendenti dal Gruppo di Ostia hanno avviato un servizio straordinario di

controllo.

In particolare, è stata data massima attenzione alle strutture ricettive

presenti nell’area costiera tra Ostia e Civitavecchia, nonché nelle zone di

villeggiatura a nord della Capitale (area di Bracciano, Monterotondo e lungo

la via Cassia).

Il bilancio dell’attività, durata una settimana, è di 249 B&B controllati,

dei quali 8 sono risultati abusivi (2 nell’area di Ostia, 1 in quella di

Civitavecchia, 1 zona Ponte Galeria, 2 Cesano e 2 Bracciano – per i quali è

stata disposta l’immediata chiusura dell’attività) e in 25 strutture sono

emerse irregolarità amministrative di varia natura (elevate complessivamente

39 sanzioni per un ammontare di 78.513 euro), pari a circa il 10% di quelli

controllati.

Pur del tutto illegali, i B&B controllati venivano pubblicizzati anche a

mezzo dei principali portali web di prenotazione.

L’attività, condotta anche nei confronti delle strutture ricettive regolari,

ha permesso di individuare 9 gestori che hanno omesso di comunicare le

generalità delle persone alloggiate all’autorità di Pubblica Sicurezza,

ovvero non hanno completamente identificato gli ospiti. Per tale motivo, i

responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria (per violazioni

ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza –

l’obbligo di registrazione degli alloggiati nelle tempistiche previste trova

applicazione non solo nei confronti dei gestori professionali, ma anche di

coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario).

Nel corso di un controllo, un gestore è stato denunciato per violazione in

materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, per non aver inviato

taluni lavori dipendenti alla visita medica periodica.

Nel dettaglio, tra le principali violazioni amministrative riscontrate

troviamo la mancata esposizione della tabella dei prezzi massimi praticati

all’ingresso della struttura ovvero nelle camere, l’applicazione ai turisti

di prezzi massimi difformi da quelli esposti, la dotazione, in modo

permanente, di un numero di posti letto superiore a quello indicato dalla

“segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), la mancata residenza,

da parte del gestore, nella sede del B&B.

Tra i 422 occupanti identificati all’atto dei controlli, 46 sono risultati

con precedenti di polizia (in un caso, i Carabinieri si sono trovati davanti

anche due coniugi con precedenti per associazione di tipo mafioso).

Nell’ambito dei controlli i Carabinieri hanno anche eseguito un servizio

coordinato di controllo del territorio, effettuato nelle aree di maggiore

afflusso di persone nelle località di Fregene e Ostia, finalizzato in

particolare a rafforzare la “percezione di sicurezza” del cittadino, nonché

alla repressione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di

sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi. Il bilancio dell’attività ha

portato all’arresto di una persona e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria

di altre 10 persone per reati a vario titolo, sottoposto a controllo

speditivo con “precursore alcool test” 3462 veicoli, identificato 270

persone, controllato quasi 200 veicoli.

Nel dettaglio, una persona è stata arrestata poiché rintracciata in strada,

è risultata gravata da ordinanza di aggravamento della pregressa misura

detentiva dell’affidamento in prova a quella della custodia in carcere.

Subito dopo i Carabinieri hanno denunciato un vocalist di un locale,

sorpreso mentre allertava gli avventori della presenza di un posto di blocco

delle forze dell’ordine.

Controllate d’iniziativa e denunciate altre due persone che a seguito di

perquisizione personale sono state trovate in possesso di oggetti atti ad

offendere, tra cui due coltelli a scatto, che sono stati sequestrati.

Durante i controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno ritirato

8 patenti di guida, denunciato 5 automobilisti, per guida in stato di

ebrezza, e altri due per la recidiva di guida senza patente poiché mai

conseguita.

In totale sono state elevate sanzioni al codice della strada per complessivi

32.000 euro circa.

