CITTADINANZA, AMATO (M5S): 900 MILA BAMBINI NELLE SCUOLE, INTERVENIRE SUBITO

ROMA 17 AGO – “Secondo Save The Children gli alunni e le alunne senza cittadinanza italiana sono circa 900 mila e rappresentano quasi il 10 per cento degli iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Riformare la legge sulla cittadinanza italiana per i bambini nati o cresciuti in Italia e garantire politiche di inclusione scolastica per ridurre le disuguaglianze è un intervento ormai più che necessario. Non aspettiamo la prossima olimpiade per riaprire questo capitolo. È una cosa che va fatta subito, in modo da poter dare una patria reale a chi continua ad essere cittadino italiano di fatto ma non di diritto”.

Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, membro della Commissione Cultura.

