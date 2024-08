(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 A Castiglione della Pescaia i Campionati Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, dal calcio alla vela

Nell’ambito delle manifestazioni in programma in occasione del 68° Congresso Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Provinciale di Grosseto promuovono i Campionati Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia sia di calcio che di vela, che si svolgeranno con una serie di regate ed incontri a Castiglione della Pescaia dal 5 all’8 settembre.

Il comune è co-organizzatore e sostenitore di questi eventi.

« Oltre a mettere a disposizione i nostri campi di calcio di Casa Mora e Casamorino – dichiara soddisfatta la sindaca Elena Nappi – siamo felici che l’Ordine degli Ingegneri di Grosseto abbia scelto Castiglione della Pescaia per organizzare i collaterali campionati di vela, anche per persone con disabilità. Un riconoscimento significativo per il nostro comune che da sempre si contraddistingue per la sensibilità nei confronti dell’inclusione e dell’accessibilità nell’anno in cui anche la nostra darsena diventa completamente accessibile per i fruitori di imbarcazioni e servizi offerti » .