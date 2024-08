(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Rubano (FI), “Congratulazioni a colonnello Eugenio Fortunato, sannita al comando dell’Italian National Support Element in Libano”

“Voglio esprimere le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per l’insediamento del colonnello sannita Eugenio Fortunato (Reggimento logistico ‘Sassari’) al comando dell’Italian National Support Element (IT NSE) in Libano, la divisione che garantisce il sostegno logistico alle unità italiane del settore ovest di UNIFIL. Un incarico prestigioso che premia la competenza e la validità del colonnello Fortunato e che da’ lustro al territorio sannita e al Paese”. Così in una nota Francesco Maria Rubano (FI), deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma