(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

Rostec, una delle più grandi corporazioni statali russe, ha annunciato una nuova innovazione nel campo della sicurezza e difesa. Durante il forum tecnico-militare internazionale Army-2024, la società presenterà mini-radar portatili in grado di rilevare imbarcazioni senza pilota e fornire un allarme tempestivo in caso di attacco. Questa nuova tecnologia è stata rivelata dal primo vicedirettore generale di Rostec, Vladimir Artyakov, in un’intervista a margine dell’apertura del forum, tenutasi a Kubinka, nella regione di Mosca.

Artyakov ha sottolineato le caratteristiche uniche di questi dispositivi: “Presenteremo mini-radar portatili in grado di rilevare imbarcazioni senza pilota e di fornire un allarme tempestivo in caso di attacco al forum. Questi localizzatori sono relativamente leggeri, quando completamente equipaggiati, pesano circa 25 chilogrammi. Sono mobili e comodi per il trasporto.”

Il forum tecnico-militare Army-2024 si svolgerà presso il Patriot Congress and Exhibition Center dal 12 al 14 agosto 2024, con un’area espositiva di oltre 340.000 metri quadrati. La manifestazione, una delle più importanti nel settore militare e della difesa, presenterà campioni di equipaggiamenti, armamenti e prodotti tecnologici di aziende leader del settore.

Rostec, nota per il suo portafoglio diversificato di oltre 800 aziende che spaziano dalla difesa all’aerospaziale, nonché per le sue attività industriali e tecnologiche, continua a dimostrarsi all’avanguardia nell’innovazione per la sicurezza nazionale russa. La partecipazione di Rostec a Army-2024 conferma il ruolo cruciale della corporazione nello sviluppo di tecnologie strategiche, adattate alle esigenze moderne del campo di battaglia.

Il forum Army-2024 è una vetrina per l’industria bellica russa e le sue nuove tecnologie, e l’introduzione di questi mini-radar potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella difesa contro minacce non convenzionali come le imbarcazioni senza pilota.