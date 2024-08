(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

ven 16 agosto 2024 Grottaglie: al via la rassegna "Visioni d'Estate" al Castello Episcopio

L’estate grottagliese si arricchisce di una nuova rassegna cinematografica che promette di emozionare e far riflettere il pubblico: “Visioni d’Estate”, un evento culturale che si terrà nei giorni 19, 21 e 23 agosto all’interno del suggestivo Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, con inizio previsto alle ore 21:00.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Grottaglie in collaborazione con l’Apulia Film Commission, offre l’opportunità di assistere gratuitamente a tre pellicole firmate da registi pugliesi, tutte caratterizzate da storie intense e profondamente radicate nel territorio.

19 agosto: “Palazzina Laf” di Michele Riondino

Ad aprire la rassegna il 19 agosto sarà il film “Palazzina Laf”, opera prima del regista Michele Riondino, già pluripremiata per la sua capacità di raccontare una storia vera che ha segnato la città di Taranto e l’Italia intera. La pellicola esplora le vicende degli operai dell’ILVA, confinati nella famigerata Palazzina Laf, acronimo di “Laminatoio a freddo”, negli anni ’90. Qui, i lavoratori, contrari al declassamento imposto dalla direzione, venivano lasciati a far nulla, privati di mansioni e di dignità, in una strategia volta a spingerli alle dimissioni. Il protagonista, Caterino, interpretato da un eccezionale Elio Germano, incarna la tragicità di questa esperienza, mostrando il dramma di chi si ritrova intrappolato in un sistema che lo vuole annientare. La colonna sonora, impreziosita dalla canzone “La mia terra” di Diodato, vincitrice del David di Donatello, aggiunge ulteriore profondità emotiva al racconto.

21 agosto: “Oltre il Confine” di Alessandro Valenti

Il 21 agosto sarà la volta di “Oltre il Confine”, un film che promette di toccare le corde più sensibili degli spettatori. Diretto da Alessandro Valenti, che sarà presente alla proiezione per una speciale presentazione, il film affronta il tema della migrazione attraverso gli occhi dei bambini. La pellicola è un viaggio emozionante verso l’Europa, narrato dal punto di vista immaginifico dei più piccoli, capaci di trasformare il dolore in fantasia. Valenti spiega che il suo obiettivo era quello di fondere realtà e immaginazione, creando un racconto che, pur nella sua durezza, riesce a restituire un’immagine di speranza e resistenza.

23 agosto: “Bangarang” di Giulio Mastromauro

A chiudere la rassegna, il 23 agosto, sarà il documentario “Bangarang” di Giulio Mastromauro, un’opera che riporta nuovamente il focus sulla città di Taranto, ma questa volta concentrandosi sull’impatto devastante dell’acciaieria sui suoi abitanti, in particolare sui giovani. Il film esplora il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza in una città segnata dal disastro ambientale, dove giochi e spensieratezza convivono con la consapevolezza della minaccia alla salute. Mastromauro offre uno spaccato intenso e commovente della resilienza di una comunità che cerca di vivere e crescere nonostante le difficoltà.

“Visioni d’Estate – spiega l’assessore alla cultura, Antonio Vinci – rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono riscoprire il cinema pugliese e le sue storie, fatte di radici profonde e sguardi attenti sulle vicende umane. Un’iniziativa che non solo arricchisce l’offerta culturale del territorio, ma che invita a riflettere sulle tematiche sociali e ambientali che riguardano da vicino la comunità. Non resta – conclude Vinci – che segnare in agenda le date e prepararsi a tre serate di grande cinema sotto le stelle di Grottaglie”.

