(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 *Firmato l’accordo con il Ministero dell’Istruzione per il finanziamento

Pnrr per l’asilo nido comunale*

Prosegue spedito il lavoro dell’amministrazione comunale per avviare entro

le scadenze fissate dal Pnrr i lavori di costruzione dell’asilo nido

comunale di Sermoneta, grazie a un finanziamento europeo di 720 mila euro

ottenuto dall’amministrazione nell’ambito degli obiettivi previsti dal

Pnrr, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione

europea – Next Generation EU. Oltre al finanziamento Pnrr, il Comune di

Sermoneta ha stanziato i restanti 232 mila euro di fondi di bilancio per

coprire interamente i costi di realizzazione della struttura.

L’asilo nido comunale sorgerà in località Pontenuovo-Carrara, in via

Battaglia di Lepanto e potrà ospitare 30 posti per bambini da 3 a 36 mesi.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli in qualità di rappresentante legale

dell’Ente ha sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento con il

Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver partecipato all’avviso

pubblico per l’assegnazione di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza destinati alla realizzazione di nuovi asili nido. Nell’accordo

c’è anche il cronoprogramma dei lavori: entro il 31 ottobre dovrà avvenire

l’aggiudicazione dell’appalto, il verbale di consegna dei lavori alla ditta

appaltatrice avverrà entro il 31 dicembre, mentre i lavori dovranno essere

completati entro il 31 marzo 2026, con il collaudo dell’opera che dovrà

avvenire entro il 30 giugno 2026.

Per rendere più spedite le procedure, l’amministrazione ha stabilito che le

procedure di scelta della ditta che realizzerà l’asilo nido saranno seguite

da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d’impresa, partecipata del ministero dell’economia e finanze.

«Il nostro obiettivo, come Amministrazione comunale, è quello di potenziare

l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto

alle famiglie, incoraggiando la conciliazione tra vita familiare e

professionale» ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli.

«Quello per l’asilo nido comunale – ha aggiunto l’assessore ai Lavori

Pubblici Nicola Minniti – è un finanziamento che siamo riusciti ad ottenere