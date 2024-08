Comunicato stampa – Marchisio: Turismo Pragelato, un anno boom. Nuovi progetti per garantire il turismo per 12 mesi.

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

Marchisio: Turismo Pragelato, un anno boom. Nuovi progetti per garantire il turismo per 12 mesi.

“Non abbiamo ancora, come ovvio, i dati ufficiali ma non posso non evidenziare la straordinaria

presenza di turisti che caratterizza l’estate pragelatese di quest’anno. Una presenza

intergenerazionale che ha individuato nell’offerta turistica di Pragelato una ghiotta occasione per

trascorrere le vacanze estive.

Ora, al di là del forte ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale a tutte le realtà

associative, produttive e sportive – a cominciare dal lavoro infaticabile della locale Pro Loco – che

stanno contribuendo a fare dell’estate pragelatese un momento di grande partecipazione

popolare, credo sia importante sottolineare che Pragelato deve continuare a rafforzare, e a

consolidare, la sua vocazione turistica, paesaggistica, culturale, storica e anche, e soprattutto,

produttiva. E il grande investimento legato alle Universiadi del gennaio 2025 è uno di questi

tasselli. Ma, accanto allo straordinario investimento infrastrutturale legato a questo evento

sportivo internazionale, stiamo lavorando attorno a precisi e determinati progetti che puntano a

recuperare la storica vocazione di Pragelato senza alterare la sua antica identità. Progetti che

mirano a fare di Pragelato una località capace di garantire un’offerta turistica che si dispiega per

tutto l’anno e che, al contempo, rafforza il tessuto produttivo del paese. E i primi risultati di questa

estate ci rafforzano in questa convinzione”.

Massimo Marchisio, Sindaco Pragelato.