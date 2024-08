(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Carceri: Calderone (FI) “Intervenire su cure sanitarie per detenuti”

“Conosco molto bene la situazione carceraria e non da ora, visto che oltre ad essere deputato sono, da oltre un trentennio, un avvocato penalista e ho viste tante, forse troppe. Oltre ai noti problemi, ve ne è uno ulteriore di cui si parla poco: le cure sanitarie dei detenuti. Nonostante le strutture carcerarie e i centri clinici eroicamente cerchino di fare fronte alle emergenze sanitarie dei detenuti, non vi è dubbio che uno Stato possa ritenersi civile soltanto quando la risposta sanitaria sia identica per il cittadino detenuto e per il cittadino libero. In questo momento storico non è assolutamente così, non solo per un problema di sovraffollamento ma anche e soprattutto per una questione strutturale. Potrei fare numerosi esempi ma mi limito a delle considerazioni generali. Non solo è necessario parlare con i detenuti comuni ma anche con quelli affetti da patologie. Se la situazione non è ancora peggiore è grazie a chi gestisce le carceri e alla sanità Penitenziaria. Auspico un intervento ulteriore anche in questo senso alla ripresa dei lavori parlamentari”. Così in una nota il deputato Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

