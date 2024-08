Estate in dolce attesa – me parliamo col prof. Antonio La Marca, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 15 agosto 2024 “Le donne in gravidanza – spiega il prof. Antonio La Marca, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia – devono stare attente a non esporsi eccessivamente al sole e quindi alla conseguente disidratazione che può portare a mucose e cute secca, crampi e giramenti di testa e ipotensione. E’ consigliabile bere da due litri a due litri e mezzo di acqua al giorno, mangiando molta frutta e verdura, alimenti che sono ricchi di acqua e sali minerali. È possibile andare in vacanza, sia al mare sia in montagna (ad altitudini limitate) ma in ogni caso evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde. Questo anche perché le donne in gravidanza hanno una cute più sensibile ai raggi ultravioletti, ed è quindi fondamentale usare filtri solari ad alte protezioni. Nei giorni di gran caldo prestare attenzione al microclima relativo all’ambiente domestico. È utile abbassare gli scuri e le tende e usare con attenzione il condizionatore d’aria, meglio in modalità deumidificatore per evitare gli sbalzi di temperatura. Per le donne che vivono un gravidanza un pò più complicata per via di ipertensione, diabete e rischio aumentato di parte pretermine, seguire queste poche ma utili raccomandazioni è davvero fondamentale”

