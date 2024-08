Serie A Baseball – Il San Marino è la prima finalista – Resoconto e risultati gare 5 semifinali – mercoledì 14 agosto

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Un fuoricampo da due punti di Luis Alvarez nel primo inning, due punti nel sesto inning e i lanci di Michele Vassalotti e Luca Di Raffaele spengono i sogni della UnipolSai Fortitudo Bologna, sconfitta 5-2 in gara cinque a Serravalle ed eliminata dalla semifinale. Dietro i lanci di Gabriele Quattrini, due home run e le prestazioni di Dudley Leonora e Robel Garcia, la Hotsand Macerata piega il Parmaclima e porta la serie a gara sei.

Risultati delle semifinali:

UnipolSai Bologna-San Marino 4-8, 9-3, 2-4, 1-6, 2-5

(San Marino vince la serie 4-1)

Parmaclima-Hotsand Macerata 4-2, 3-0, 12-3, 3-4, 6-9

(Parma conduce 3-2)

Calendario completo delle semifinali

Domenica 18 agosto ore 20:30 : gara-6 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata in diretta su PlusTv e FIBS Channel a partire dalle ore 20.15

Lunedì 19 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-7 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata in diretta su PlusTv e FIBS hannel a partire dalle ore 20.15.

Foto: il rilievo Luca Di Raffaele (San Marino), protagonista della salvezza, è portato in trionfo da Fernando Baez. Credit: PhotoBass

