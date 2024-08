HALLISSEY (RADICALI ITALIANI) A CENTINAIO: SENZA GARE, GIUSTO ANDARE GRATIS AL MARE

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 L’onorevole Centinaio si ricorda dei lavoratori e dei clienti solo quando

deve difendere le tanto amate corporazioni. Dai balneari ai tassisti, la

Lega si erge a paladina delle lobby.

La realtà, purtroppo, è drammaticamente più complessa, o forse più

semplice. I balneari occupano le spiagge da decenni, tenendo in ostaggio i

cittadini.

Per rispettare lavoratori e imprese, servono gare, aperte e trasparenti.

Solo attraverso la concorrenza è possibile offrire un servizio migliore a

prezzi più bassi.

Scarsi servizi, mancanza di efficienza, prezzi assurdi: le concessioni sono

scadute e, fino a quando il governo non farà gare per assegnarle, i

cittadini hanno tutto il diritto di andare gratis al mare.

La risposta critica di Centinaio al nostro appello dimostra tutto l’impegno

che la maggioranza e la Lega continuano a portare avanti nella tutela di

una corporazione di poche migliaia di persone ai danni della collettività.

Tutto il resto è solo la solita difesa delle lobby, tanto pagano i

cittadini.

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey, Segretario dei Radicali Italiani.

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it