Fwd: COMUNICATO PER IL CONCERTO DEL 15 AGOSTO LMF24

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Buongiorno, inoltriamo il comunicato per il concerto del Livorno Music Festival di domani giovedì 15 agosto ore 21 in Fortezza Vecchia con il M° Ilio Barontini

L IVORNO M USIC F ESTIVAL

Concerti 14ma edizione, 7 agosto – 1° settembre 2024

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Direttore Artistico Vittorio Ceccanti

Sul Palco della Cisterna della Fortezza Vecchia giovedì 15 agosto ore 21:00, un recital nello stile del grande cantautorato italiano, dove però la voce che dà forza ad una felice selezione che propone alcune tra le più famose canzoni italiane d’autore del Novecento è affidata ai tasti del pianoforte sapiente di Ilio Barontini, celeberrimo musicista livornese dalla carriera ultracinquantennale, in una sequenza di emozioni e innovazione.

Giovedì 15 agosto ore 21:00

LIVORNO – Fortezza Vecchia, Palco della Cisterna

CANZONI A FERRAGOSTO – ILIO BARONTINI

In collaborazione con Sifare Classical.

Umberto Bindi ; Il nostro concerto;

Sergio Endrigo, Te lo leggo negli occhi;

Sergio Endrigo, Canzone per te – Io che amo solo te (medley);

Giorgio Gaber, Non arrossire – La libertà (medley);

Luigi Tenco, Vedrai, vedrai – Mi sono innamorato di te (medley);

Gino Paoli, Il cielo in una stanza – Sapore di sale (medley);

Domenico Modugno, Tu si’ na cosa grande – Resta cu’ mme (medley).

Jimmy Fontana, Il mondo;

Elio Isola, La voce del silenzio;

Franco Battiato, Voglio vederti danzare;

Franco Battiato, La cura;

Lucio Battisti, I giardini di marzo.

Ilio Barontini, pianoforte

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00 : posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito : under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

Con l’acquisto del biglietto del concerto c’è la possibilità di gustarsi un’apericena a € 12,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza.

I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

[ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vivaticket.com%2Fit%2Ftour%2Flivorno-music-festival%2F3832&e=8b912a75&h=774f9718&f=n&p=y | https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832 ]

– presso i punti vendita Vivaticket in tutta Italia al link: [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fshop.vivaticket.com%2Fita%2Fricercapv&e=8b912a75&h=4c140c9f&f=n&p=y | https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv ]

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 19:30.

Per maggiori informazioni scrivere a:

Gioia Bertuccini

Livorno Music Festival