CODACONS SU POLEMICA BASSETTI E TAMBERI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Comunicato Stampa

Salute

14/8/2024

TAMBERI, LEZIONE DAL PROFESSOR BASSETTI: “NON SEI UN MEDICO”

CODACONS: COME IL PREZZEMOLO È IN OGNI MINESTRA, BASSETTI INTERVIENE SU TUTTO. MA CHI GLI HA CHIESTO UN PARERE?

Il Codacons polemizza con Matteo Bassetti, che – come ormai abituale – è intervenuto nel dibattito nazionale per rimproverare pubblicamente Tamberi, “reo” di aver osato trattare un tema legato al suo fisico senza l’avallo preventivo dell’infettivologo, divenuto noto all’epoca del Covid. Ormai, infatti, Bassetti – come il prezzemolo – è in ogni minestra: lo si trova ovunque, a parlare di qualsiasi cosa, anche quando nessuno gli chiede un parere e anche quando il parere in questione non interessa a nessuno. Tanto che risparmiarsi l’ascolto dei suoi pareri e delle sue opinioni è ormai un’impresa quasi impossibile.

Per il Codacons – che in passato ha accolto criticamente il ruolo di testimonial di una nota sartoria dopo l’exploit televisivo dell’epoca-Covid, e in generale criticato la presenza fissa di alcuni medici sui media chiedendo di fare luce sui loro compensi – questo diluvio di opinioni deriva dal fatto che con una presenza capillare sui media si accresce il valore della propria immagine, anche commerciale.

Bassetti, nei mesi scorsi oggetto di critiche anche per la gestione degli specializzandi, su una cosa però ha ragione: è vero che bisogna “alzare l’asticella della comunicazione medico-scientifica”, solo che per farlo bisogna fare l’opposto di quello che dice lui. La cosa più urgente da fare è infatti ridurre la centralità di medici-star e influencer della salute: figure portate alla ribalta dalla pandemia ma che non contribuiscono al corretto funzionamento dell’informazione sanitaria, impegnate come sono nella continua ricerca di un’occasione per scatenare una polemica e far parlare di sé.

L’Associazione aspetta ora un’eventuale nuova querela da Bassetti, come accaduto già in passato e come ormai quasi abituale quando si osa (anche se giustamente) criticare questi novelli medici-star.