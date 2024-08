1° comunicato stampa del 14 agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SAN FELICE A CANCELLO (CE). SI FA RICARICARE LA CARTA DI PAGAMENTO PER

ALCUNE CENTINAIA DI EURO E SCAPPA SENZA CORRISPONDERNE L’IMPORTO. 37ENNE

DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Un modus operandi più che rodato, quello utilizzato da un 37enne del

napoletano presso almeno tre rivendite di Tabacchi di San Felice a Cancello,

nel casertano, grazie al quale è riuscito in pochi giorni ad intascare

fraudolentemente alcune centinaia di euro.

Con grande disinvoltura, l’uomo si era recato presso le ricevitorie

telematiche di quel centro e, dopo aver chiesto di ricaricare la propria

carta di pagamento per importi variabili dai 150 ai 300 euro, fingeva di

voler corrispondere il denaro attraverso una seconda carta bancomat che

però, come da copione, non aveva credito sufficiente o non veniva accettata

dal POS del negozio.

A quel punto, con la scusa di volersi recare subito presso un vicino

sportello ATM per prelevare la somma dovuta, si allontanava facendo perdere

le proprie tracce.

L’immediata denuncia, presentata dalle vittime del raggiro presso la

Stazione Carabinieri di Cancello, ha consentito ai militari di identificare

l’insolvente attraverso la visione dei filmati di sorveglianza e il

riscontro delle coordinate del conto di accredito.

Nella mattinata odierna il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato

rintracciato e condotto in caserma, dove è denunciato in stato di libertà.

Dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta.