CONTIENE FOTO# CASTEL MADAMA (RM) – ESTORCE SOLDI ALLA MADRE CON MALTRATTAMENTI E MINACCE. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

CASTEL MADAMA (RM) – ESTORCE SOLDI ALLA MADRE CON MALTRATTAMENTI E MINACCE.

ARRESTATO DAI CARABINIERI.

CASTEL MADAMA (RM) Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da

ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Stazione di

Vicovaro hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 24

anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed

estorsione.

A Castel Madama, un piccolo comune nella valle dell’Aniene vicino Roma, la

vita di una famiglia è stata turbata per anni da un figlio con problemi di

droga. Il giovane, di 24 anni, per ottenere il denaro necessario

all’acquisto di stupefacenti, ha ripetutamente minacciato e maltrattato i

suoi genitori.

Una sera, la situazione è degenerata; durante una violenta lite, il ragazzo

ha aggredito il padre, provocandogli delle lesioni. Questo episodio ha

spinto la famiglia a denunciare tutto ai Carabinieri, che hanno attivato

immediatamente la procedura del “codice rosso”.

Il dramma familiare ha raggiunto il culmine il 6 agosto, quando il giovane,

in preda all’ira, ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta d’ingresso

della casa dei genitori. Non contento, ha minacciato e spinto la madre,

riuscendo a estorcerle 30 euro e causandole delle contusioni. La donna,

disperata, ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente,

fermando il figlio e mettendo fine a questo incubo. Ora il 24enne si trova

nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

130824