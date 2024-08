[Comune Palermo] Minacce a procuratore Caramanna. Dichiarazione del sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 «Esprimo ferma condanna verso le nuove minacce subite dal procuratore dei

minori, Claudia Caramanna, nei confronti della quale vanno la mia

solidarietà e la mia vicinanza e quelle di tutta l’amministrazione

comunale. L’episodio inaccettabile dice come ci sia un chiaro disegno delle

famiglie mafiose che punta a ostacolare chi, come il procuratore Caramanna,

si impegna concretamente e con coraggio per spezzare in modo netto quel

cordone che lega i figli dei boss con i loro nuclei familiari, contaminati

dalla mafia. Tutto questo dimostra come agire sui giovani sia fondamentale,

bloccando la dispersione scolastica, facendo maturare nuove sensibilità. In

questo, il Comune vuole continuare a essere presente. I primi investimenti

di questa amministrazione hanno riguardato le scuole e altri ce ne saranno,

così come crediamo fortemente nel progetto che riguarda l’apertura delle

palestre scolastiche negli orari pomeridiani e che vede protagonisti, oltre

al Comune, anche la Città Metropolitana e l’Ufficio scolastico regionale.

Senza dimenticare l’intensa e proficua collaborazione che si è instaurata

tra la Procura per i minorenni e gli uffici delle Attività sociali del

Comune, che continueranno a dare il loro apporto».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo