Aggiornamento incendio Massa e Cozzile. Situazione in miglioramento

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Situazione notevolmente migliorata a Massa e Cozzile per l’incendio che

dalle 19 interessa la zona di via Vacchereccia.

Il massiccio impiego di squadre a terra coadiuvate dagli elicotteri ha

rallentato il fronte. Adesso con il rientro dei mezzi aerei si procederà

allo spegnimento degli ultimi focolai. Il fatto che il vento sia calato è

un ulteriore aiuto nel risolvere la situazione.

Una stima provvisoria parla di 5 ettari di bosco bruciato.

Per il momento il direttore operazioni dell’organizzazione regionale

antincendi ha sospeso l’invio di ulteriori squadre in attesa dell’evolversi

della situazione.