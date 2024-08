Mattia (FdI), illustrate anche in Basilicata le riforme del Governo Meloni

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 “Fa tappa anche in Basilicata ‘Stiamo cambiando l’Italia’, la campagna

informativa di Fratelli d’Italia, sulle quattro importanti riforme del

governo Meloni: fisco, giustizia, premierato e autonomia. Iniziativa sono

state organizzate lungo la costa ionica lucana, nei pressi degli

stabilimenti balneari”. E’ quanto fa sapere il deputato di Fratelli

d’Italia, Aldo Mattia, che ha partecipato a Rotondella ad una delle

iniziative organizzate dal partito, assieme ai vertici provinciali e locali

.“E’ l’occasione, innanzitutto, per incontrare i cittadini – ha spiegato

Mattia – e poi per spiegare in concreto la bontà e i benefici di alcuni

dei tanti provvedimenti approvati dal Governo Meloni. A cominciare dalla

rivoluzione del fisco che punta ad un sistema fiscale più giusto e

trasparente per tutti i contribuenti, con l’obiettivo di alleggerire il

carico fiscale e semplificare il sistema tributario. Poi la riforma della

giustizia, affinchè sia più equa ed efficiente, puntando a ridurre i tempi

dei processi e a garantire maggiore trasparenza, l’autonomia differenziata

per una gestione più efficiente delle risorse locali, promuovendo un

maggiore coinvolgimento delle regioni nella gestione delle proprie risorse.

Ed infine il premierato – ha concluso il deputato – che mette fine ai

giochi di palazzo per un’Italia politicamente più forte, con una riforma

che mira a dare maggiore stabilità e forza all’azione di governo”.