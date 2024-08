CS FDI INIZIATIVA PESCARA “STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA” – ESITO EVENTO + FOTO

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

FDI PESCARA, DONZELLI: “RIFORME DETERMINANTI, STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA”

“Grande partecipazione di pubblico e di interesse, questa mattina a

Pescara, per l’evento di Fratelli d’Italia ‘Stiamo cambiando l’Italia’, che

ha visto la partecipazione dell’on. Giovanni Donzelli, responsabile

nazionale Organizzazione FdI, che ha illustrato gli aspetti salienti delle

quattro riforme cruciali al centro della programmazione del governo Meloni:

fisco, giustizia, premierato e autonomia differenziata. Presenti tutti i

vertici di Fratelli d’Italia Abruzzo, il presidente della Regione Marco

Marsilio, i parlamentari Etelwardo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris,

e i coordinamenti provinciale e cittadino al completo. “Dai Ministri ai

militanti siamo tutti impegnati, sulle spiagge italiane e in altri luoghi

di villeggiatura – ha detto Donzelli – per spiegare nel dettaglio quanto

determinanti siano le riforme attuate dall’ Esecutivo di Meloni. Siamo

costantemente a contatto con i cittadini per dimostrare come realmente

stiamo cambiando l’ Italia”. “Un appuntamento importante, quello odierno –

dichiarano Sigismondi, Testa e Liris – prova di come prosegua la politica

dell’ascolto e della rendicontazione agli abruzzesi e agli italiani,

soprattutto su temi che segnano cambiamenti concreti per la nostra Nazione.

Una vera rivoluzione, come garantito in campagna elettorale, per rendere

l’Italia sempre più competitiva a livello internazionale ed un luogo sempre

più fecondo per gli italiani”. Quella di oggi è solo la prima delle

iniziative in programma in Abruzzo: domani, domenica 11 agosto a Campli, in

piazza Vittorio Emanule; lunedì 12 a Vasto, ore 11, lungomare Cordella; il

18 agosto, alle 18, sul lungomare di Casalbordino; il 19, doppio

appountamento ad Atri (dalle 9.00 alle 13.00 in Largo Sant’Agostino) e a

San Vito Chietino ( lungomare ore 11); il 20, dalle ore 20:00 alle ore

24:00, lungomare Zara davanti lido Arlecchino a Giulianova; il 23 a

Francavilla, ore 11 in piazzale Sirena; domenica 25, dalle 18 alle 19.30 in

piazza Iris a Silvi; il 31 agosto a Pineto; sabato 7 settembre, ancora a

Silvi, dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Marconi.

Pescara, 10 agosto, 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne