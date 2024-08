(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

Comunicato stampa 10 agosto 2024

UN VOLANTINO INFORMATIVO SUI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO PER OGNI NUOVO NATO

Iniziata la distribuzione al momento della registrazione all’anagrafe. Poi flyer nei punti più frequentati della città

Il Comune di Jesolo avvierà nei prossimi giorni la distribuzione di un volantino informativo a tutti coloro che si recano all’anagrafe per registrare la nascita di un nuovo bambino. Il progetto nasce su iniziativa del Comando di Polizia locale e prende il nome di “Bimbi a bordo – La sicurezza dei piccoli” con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’utilizzo dei dispositivi antiabbandono ma anche sulle corrette modalità per il trasporto dei piccoli in auto, bicicletta e moto.

Il volantino si presenta come una vera e propria guida contente tutte le informazioni circa le norme in vigore, le caratteristiche dei diversi dispositivi e supporti di cui è obbligatorio dotarsi. Per ciò che riguarda i viaggi in auto, ad esempio, il flyer elenca i vari modelli di seggiolini esistenti e specifica che fino al compimento del 4° anno di età è obbligatorio l’utilizzo del dispositivo antiabbandono. Per gli spostamenti in moto e in scooter, poi, si evidenziano le pratiche più sicure come posizionare il bambino dietro al conducente. Per la bicicletta, infine, viene ricordato che il seggiolino anteriore installato tra manubrio e conducente è utilizzato per bambini fino a 15 chilogrammi mentre quello posteriore consente il trasporto di bambini di qualunque peso fino al limite d’età consentito.

Gli opuscoli saranno distribuiti presso l’ufficio anagrafe alla registrazione di ogni nuova nascita e da parte degli agenti della Polizia locale durante i controlli stradali. Nelle prossime settimane i volantini saranno distribuiti anche attraverso l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (Iat) e la biblioteca civica. Dopo l’avvio del nuovo anno scolastico, inoltre, gli agenti del Comando cittadino si recheranno nelle scuole per un momento di informazione dedicato ad alunni e genitori, distribuendo anche in quel caso i volantini.

“L’attività sviluppata dalla Polizia locale prende avvio dall’ufficio anagrafe, un luogo simbolico in cui avviene il primo contatto tra ogni nuovo jesolano e le istituzioni del territorio in cui crescerà, proseguendo poi in strutture altrettanto importanti come la biblioteca e poi le scuole – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. Questi sono anche giorni in cui la maggior parte delle persone si mette in strada per le vacanze ed è forse il momento più adatto per rafforzare l’informazione e la sensibilizzazione rispetto alle corrette modalità di trasporto dei bambini sui mezzi. Utilizzare i giusti strumenti nel modo previsto può fare davvero la differenza”.

