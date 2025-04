(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 De Maria e Romeo (PD). Berco. Importante esito positivo del tavolo di crisi. Seguiremo gli sviluppi

” importante l’ esito positivo della tavolo di crisi per la Berco. Fondamentale la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Come l’ impegno di tutte le istituzioni. Avevamo recentemente assunto in merito una iniziativa parlamentare e continueremo a seguire con il massimo di attenzione i prossimi passaggi. Per salvare i posti di lavoro e un presidio produttivo di grande valore per il Paese”. Così Andrea De Maria e Nadia Romeo, deputati PD

