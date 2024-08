(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 BALNEARI, CROATTI (M5S): “DA GOVERNO SOLUZIONI GIÀ BOCCIATE, INTERESSE CITTADINI SIA PRIORITÀ”

Roma, 10 ago. – “In questo torrido agosto si infiamma il tema delle concessioni demaniali con le associazioni dei balneari da una parte che continuano la loro battaglia a difesa dello status quo e dei propri privilegi feudali e dall’altra questo governo di inadatti incapaci che non sa come mantenere le promesse fatte alla lobby della sabbia e si avvita in loop su soluzioni già bocciate da numerose sentenze in Italia e in Europa: ossia irricevibili ipotesi di nuove proroghe, di indennizzi, di prelazioni per i concessionari uscenti. In questo surreale scontro tra associazioni dei balneari e governo fatto di scioperi flop e finte trattative con l’Europa in cui entrambe le parti vogliono sostanzialmente la stessa cosa, ossia lasciare tutto così com’è, manca completamente la voce di quelli che dovrebbero essere i veri protagonisti di questa vicenda, ossia i cittadini, i veri e unici proprietari dell’arenile italiano. La Bolkestein è l’occasione imperdibile per scrivere su un foglio bianco il futuro della nostra offerta balneare, di disegnare regole nuove che garantiscano diritti, trasparenza, opportunità a tutti e non soltanto a pochi privilegiati che sfruttano un bene comune pagando briciole rispetto ai fatturati del comparto. Da anni continuiamo a chiedere inutilmente gare aperte e trasparenti capaci di portare investimenti, innovazione, competitività, maggiore occupazione e dunque rendere più forte il comparto, l’economia delle località balneari e l’indotto. Mentre il Paese rischia un futuro di ricorsi e contenziosi e di andare incontro ad una costosa infrazione europea chiediamo con forza ancora una volta che qualunque prossimo provvedimento del governo, o delle regioni, consideri prioritario l’interesse di tutti i cittadini”. Lo scrive in una nota Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle.

