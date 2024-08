Com. “A.M.O.R.E.”, la mostra dello stilista Alessandro Enriquez visitabile a Palazzo Libertini di San Marco sino al 1° settembre

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 “A.M.O.R.E.”, la mostra dello stilista Alessandro Enriquez visitabile

a Palazzo Libertini di San Marco sino al 1° settembre

Apprezzamenti dei visitatori per “𝐀.𝐌.𝐎.𝐑.𝐄.”, 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨

𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐳, visitabile – ingresso gratuito – sino a domenica 1 settembre, a Palazzo Libertini di San

Marco.

La mostra, che fa parte di “Maraviglia 2024”, esplora il sentimento più bello del mondo

attraverso una selezione di look delle ultime stagioni più iconiche dello stilista, illuminate dal

progetto di luce di Angelo Sanzone. Colori vitaminici, volumi croccanti e fluidi sono i protagonisti

in un luogo che fonde sacralità e bellezza artistica. Diversi i riferimenti di Alessandro nelle

collezioni esposte, da Federico Fellini a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal Liberty di Ernesto

Basile alle visioni surrealiste di Salvador Dalì insieme ad una celebrazione di Santa Rosalia, che

quest’anno compie quattrocento anni.

A completamento della mostra un esercizio di design creativo che si intreccia con

l’architettura del palazzo, dove compaiono i disegni della collaborazione di Alessandro Enriquez

con l’azienda Jannelli&Volpi, con cui il designer ha sviluppato una collezione coloratissima di

wallpaper che racconta la sua visione dedicata all’Amore. Così i disegni, illustrati, colorati e

vibranti, diventano i protagonisti della mostra visitabile, con ingresso gratuito, tutti i giorni tanto la

mattina, quanto il pomeriggio. Una collezione di ceramiche maiolicate realizzate dall’azienda

caltagironese ninefifty e ispirata alle cromie e geometrie di Alessandro completa l’esposizione,

omaggiando la città di Caltagirone e la sua millenaria tradizione ceramica.

Per ultimare il quadro dell’esposizione Alessandro Enriquez sceglie i Fashion Hats di

Patrizia Fabri Hats, scenografici cappelli di paglia, in abbinamento ai 22 look, antologia delle sue

collezioni più iconiche, e le coffe del brand siciliano Danié.

Caltagirone, 9 agosto 2024