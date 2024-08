(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 **‘Nidi Gratis’, approvato elenco beneficiari: conferenza stampa venerdì

9, ore 13**

/Scritto da Redazione, giovedì 8 agosto 2024 alle 18:51/

La Regione Toscana ha approvato l’elenco dei beneficiari di ‘Nidi Gratis’

e assegnato le risorse ai Comuni per la gratuità del nido a partire da

settembre.

I dettagli saranno illustrati dal presidente Eugenio Giani in una

conferenza stampa che si svolge venerdì 9 agosto alle ore 13 nella Sala

Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.

To forward this message, please do not use the forward button of your