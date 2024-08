Comunicato Stampa “Riconsegnata alla città di Gualdo Tadino l’area verde di San Guido completamente rinnovata”

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

Tadino

Riconsegnata alla città di Gualdo Tadino l’area verde di San Guido completamente

rinnovata e migliorata.

Un’altra area verde della città di Gualdo Tadino, completamente rinnovata e migliorata, è stata

restituita a famiglie e cittadini gualdesi in questa estate 2024.

Dopo i Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli” riaperti recentemente, nella giornata di mercoledì 7

agosto è stata riconsegnata alla città, con un nuovo look più moderno, sicuro ed innovativo, l’area

verde di San Guido. Per la speciale occasione erano presenti il Sindaco di Gualdo Tadino,

Massimiliano Presciutti, l’Assessore al Turismo e Politiche Giovanili, Gabriele Bazzucchi, l’Assessore

ai Lavori Pubblici Jada Commodi e diversi ragazzi facenti parte dell’Atletica Tarsina.

“Questa era un’area che ormai da diverso tempo aveva bisogno di essere riqualificata – ha sottolineato

il Sindaco, Massimiliano Presciutti – e grazie ad un finanziamento ottenuto da un Bando Regionale,

insieme al contributo del Comune, siamo riusciti a restituire alla città, per un investimento

complessivo di circa 40 mila euro.

Nell’area verde di San Guido ora sono presenti, oltre ad un nuovo parco giochi inclusivo a norma,

anche nuovi arredi esterni con tavoli e panchine, una nuova staccionata, una nuova fontana e, per

quanto riguarda la sicurezza, sono state installate diverse telecamere di videosorveglianza.

Sarà un posto per bambini, famiglie ed anziani, quindi fruibile per tutti i cittadini da 0 a 100 anni. San

Guido è, infatti, un luogo molto frequentato dai gualdesi e non solo e con questi nuovi interventi

realizzati viene senza dubbio migliorato”.

Gli interventi effettuati nell’area di “San Guido” hanno riguardato nello specifico: sistemazione verde,

installazione nuova staccionata, implementazione dell’area per i bambini con l’istallazione di giochi

inclusivi, potenziamento illuminazione, installazione telecamere di videosorveglianza, installazione

nuove panchine e tavoli, realizzazione nuova fontana per una spesa complessiva di circa 40.000 €, di

questi circa 30.000 euro ottenuti da un fondo regionale, mentre i restanti sono stati investiti dal

Comune.

“Ringrazio la ditta Kompan – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – che si è

occupata del rifacimento del parco giochi inclusivo, ora completamente a norma e con all’interno

anche il tappeto antishock, gli uffici tecnici che hanno seguito i lavori e la squadra delle manutenzioni

del Comune che ha realizzato gli altri interventi per rendere l’area di San Guido migliore.

E’ per noi di particolare importanza recuperare un’area verde come San Guido, perché situata nei

pressi del centro storico e vicino a Valsorda. Una zona molto frequentata da gualdesi e turisti, che

tenevamo in modo particolare a riqualificare e valorizzare”.

