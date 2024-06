PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – NOTA STAMPA ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

TIERO: "PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI, RISORSE PER LA

CISTERNA-VALMONTONE, LA RISTRUTTURAZIONE DEL MOF E ALTRI

INTERVENTI PER LA PROVINCIA DI LATINA”

“Voglio rivolgere un caloroso ringraziamento alla giunta regionale ed in

particolare agli assessori Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi per

l’approvazione del Programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici.

Interventi che riguardano sia nuove costruzioni, sia la manutenzione

ordinaria o straordinaria delle opere stradali, ferroviarie o per la difesa del

suolo. La Regione Lazio ha previsto risorse per oltre 392 milioni di euro

necessarie per la realizzazione degli interventi. Considero molto

importante la sinergia portata avanti in questi mesi con la giunta

soprattutto in termini di interventi che riguarderanno la provincia di Latina.

In particolare, ritengo fondamentale il collegamento stradale della

Cisterna-Valmontone, comprese le opere di connessione della zona,

nell’ambito del quale verranno stanziati 100 milioni di euro nei prossimi

anni. Così come accolgo con soddisfazione anche la ristrutturazione delle

aree mercatali di proprietà regionale annesse al mercato ortofrutticolo di

Fondi ed il relativo stanziamento di 10 milioni di euro nell’arco dei prossimi

tre anni”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio

Questo l’elenco degli interventi nel dettaglio che riguarderanno il basso

Lazio ed in particolare la provincia di Latina:

1. Intervento n. 270 – S.P. 2 Cisterna Campoleone – Messa in sicurezza

banchine e pertinenze stradali, e ripristino dei presidi idraulici, in tratti

saltuari tra il

km 1+300 e il km 17+000. – 290.000 euro

2. Intervento n. 274 – S.P. 2 Cisterna Campoleone – Interventi di messa in

sicurezza in vari tratti stradali di rifacimento della segnaletica stradale

orizzontale, verticale e complementare nonché realizzazione della nuova

segnaletica istituzionale inizio/fine tratti di competenza, e di

installazione/sostituzione degli elementi metallici di ritenuta nei versanti

non protetti (1°LOTTO ) – 280.000 euro

3. “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da

Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di

Ponte Maggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica

dell’Agro Pontino” Ripristino e sostituzione delle apparecchiature

elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di

telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico,

previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio. 726.476,13 euro

4. Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori di Matera e

Pantani d’Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di

Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino. Ripristino e

sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed

elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e

rifacimento sifoni di scarico.

533.476,13 euro

5. Interventi di manutenzione straordinaria sugli Immobili adibiti a Centri

per l’Impiego di Roma e del Lazio – 150.000 euro

6. Completamento interventi di straordinaria manutenzione agli impianti di

San Magno, Portella, Settecannelle, Valmmaiura, San Puoto e Salto di

Fondi a seguito degli eventi dell’ottobre 2018 – 530.134,35 euro

7. Lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree

ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia –

2 Lotti Funzionali – 430.000 euro

8. Lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree

ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia –

2 Lotti Funzionali – 430.000 euro

9. STRADALE CISTERNA-VALMONTONE E RELATIVE OPERE CONNESSE

10.000,000 (1°anno) 18.000,000 (2°anno) 18.000,000 (3°anno) 54.000,000

(costo annualità successive)

100.000,000 (COSTO TOTALE OPERA)

10. Ciclovia del Basso Lazio

11. Progetto miglioramento boschivo attraverso allontanamento degli

alberi schiantati da avversità meteoriche, progetti di utilizzazione boschiva

per diradamento di pineta adulta e avviamento ad alto fusto di bosco di

latifoglie meso xerofile degradato, messa in sicurezza delle aree boscate

prossime alla viabilità, sistema antincendio e manutenzione ordinaria

della viabilità forestale nella foresta demaniale regionale “Campello” in

comune di Itri (LT) – 369.157 euro

12. Ristrutturazione aree mercatali di proprietà regionale annesse al

mercato ortofrutticolo di Fondi (1° lotto funzionale)

13. Lavori di riqualificazione della zona di ingresso dell’immobile sito in

Latina, piazza del Popolo n.2

620.000 (2°anno)

620.000 (COSTO TOTALE OPERA)