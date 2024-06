Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Civitanova.

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Dal 15 al 23 giugno, a Civitanova MarcheGustaPorto, lo spettacolo del mare

Una settimana di proposte esclusive e iniziative speciali

dedicate agli amanti del mare e della vita del porto

Sabato 15 giugno l’area portuale di Civitanova Marche (MC) torna ad animarsi con GustaPorto, una manifestazione caratterizzata da un palinsesto ricco di iniziative speciali che spaziano dall’arte allo spettacolo, senza trascurare il gusto. Il programma prende avvio a partire dalle 11:00, con l’Agorà dal titolo “Porto ed economia dell’esperienza. Investire nei talenti territoriali. Attrattività, energie e comunità”.

Madrina di questa settima edizione, Veronica Maya, nota conduttrice e showgirl in veste di accompagnatrice di un colorato varietà che porterà in scena tradizioni e meraviglie dell’area portuale. Il suggestivo scenario del Mercato Ittico Comunale farà da cornice ad una passerella di esperienze e sapori che narreranno presente e futuro del porto, con i suoi inconfondibili suoni, le sue caratteristiche voci ed i protagonisti dell’accoglienza turistica della riviera nel ruolo di interpreti dello spettacolo del mare.

Con il Gustaporto Village, nel pomeriggio la festa invaderà il piazzale antistante il Mercato Ittico dove, nell’ambito dell’evento Vinribelli Remix, il pubblico potrà gustare le esclusive proposte di Port Food abbinate a vini del territorio e ad esclusivi cocktail. Per l’occasione lo Scalalaggio Anconetani si trasformerà in una galleria di esperienze per grandi e piccini, con esibizioni di live painting, dimostrazioni di scienza del mare e laboratori divulgativi per i più piccoli. Come da tradizione tornano i “Moletti aperti”, con momenti di animazione lungo le banchine del porto turistico.

Inoltre, per tutta la settimana fino al 23 giugno, spazio alle attività diffuse e alle proposte dei circuiti di GustaPorto, come i menù di “Occhio a li Furbi”, il piatto tipico della tradizione marinara civitanovese, le offerte turistiche della “GustaPorto Week” e, nei negozi della città, il “GustaPorto Shopping”.