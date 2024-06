(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Il video del flash mob:

https://mab.to/t/MxMfTQUYk56/eu1

GUERRA, BARBERA (PRC): “SIMULATO IL BOMBARDAMENTO A PIAZZA DEL PANTHEON, A

ROMA”

“Simulato un bombardamento nella centrale piazza del Pantheon, a Roma. Alle

ore 16.30, l’agghiaciante sirena dell’allarme aereo squarcia la

tranquillità di una piazza piena di turisti, seguito da numerose persone

che cadono a terra simulando le persone colpite dalle bombe. Una scena

suggestiva e emozionante, accompagnata da musiche che creano un’atmosfera

particolare e contribuiscono a generare grande curiosità tra i turisti che

si accalcano sulla scena della simulazione. Il tutto termina con una

sfilata di una ventina di persone con i cartelli al collo con le lettere

dell’alfabeto per formare la scritta:”basta guerre”. Un flash mob di “Pace

Terra Dignità” riuscitissimo che speriamo possa favorire una riflessione

contro i signori della guerra che in Italia ed Europa contribuiscono a

portarci sull’orlo di un baratro. Abbiamo bisogno di fare crescere un forte

movimento contro le politiche guerrafondaie che lavori per mandare a casa

una classe dirigente arrivata al capolinea, prima che sia troppo tardi. Il

voto di sabato e domenica può essere una prima grande occasione per dare un

segnale chiaro e forte che vada in questa direzione”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.