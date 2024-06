(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Europee. Boccoli (AVS): chiudiamo lager di stato

“Oggi, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, ho deciso di manifestare

sotto Palazzo Chigi per denunciare le politiche criminali di questo governo

nei confronti delle persone migranti. Questo governo non solo ostacola le

operazioni di salvataggio e soccorso in mare, ma intende anche aumentare il

numero dei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) sul territorio

italiano, oltre ai due già previsti dal protocollo Italia-Albania. Questa

strategia rappresenta una chiara violazione dei diritti umani e un attacco

alla dignità delle persone migranti. Anche l’Unione Europea è complice,

avendo approvato ad aprile scorso un vergognoso patto sulle migrazioni. Il

prossimo Parlamento Europeo sarà cruciale, poiché dovrà decidere che tipo

d’Europa vogliamo costruire: un’Europa che continui sulla strada

dell’esternalizzazione delle frontiere, della criminalizzazione delle

migrazioni e della detenzione amministrativa, oppure un’Europa

dell’inclusione, che aumenti i canali regolari d’ingresso e investe risorse

per l’accoglienza e per le operazioni di ricerca e salvataggio in mare”.

Così in una nota Luca Boccoli, candidato nella lista AVS per l’Italia