COMUNICATO STAMPA | Attività per tutti con MUVE Education

ATTIVITÀ PER TUTTI, DAI PIÙ PICCOLI, ALLE FAMIGLIE, AGLI ADULTI, ANCHE D’ESTATE. TANTI PROGETTI ALL’INSEGNA DI ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE, PER I NUOVI CITTADINI, PER ESIGENZE SPECIFICHE DI CIASCUNO, PER RACCONTARE L’ARTE, LA STORIA, LA SCIENZA, PER CONDIVIDERE ED EDUCARE ALLA BELLEZZA, DENTRO E FUORI I MUSEI.

QUESTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON MUVE EDUCATION: SUMMER CAMP, EDU DAY E, A FINE ESTATE, UN INCONTRO SPECIALE CON GERONIMO STILTON IN PERSONA.

Luoghi di incontro, di scambio, di crescita, di ispirazione, dove sperimentare, luoghi della collettività, da vivere, da abitare, sempre più aperti, promotori di sostenibilità e diversità, con più servizi diversificati, per tutti i visitatori. Grandi e piccoli, con storie, conoscenze, abilità, culture differenti. Sempre, promuovendo la cultura dell’accoglienza e la partecipazione di tutti, con uno sguardo agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Con questa visione MUVE Education progetta le sue numerose proposte educative secondo criteri di massima inclusione, attraverso musei che raccontano e che si raccontano.

SCUOLE, FAMIGLIE, BAMBINI, RAGAZZI. ANCHE D’ESTATE.

C’è sempre tempo per il divertimento e per la scoperta, anche in estate, con_ MUSEI IN GIOCO_, il _SUMMER CAMP 2024 _per bambini dai 7 agli 11 anni in programma dal 10 AL 28 GIUGNO NELLE DUE SEDI DI VENEZIA E FORTE MARGHERA (ULTIMI POSTI ANCORA DISPONIBILI). Un’occasione per scoprire tesori e segreti artistici, con esperienze pratiche e giochi all’aperto divertenti, coinvolgenti e spensierati, per vivere ed educare alla bellezza e al rispetto del bene comune.

A VENEZIA il camp ha come base il GIARDINO del MUSEO DEL SETTECENTO VENEZIANO DI CA’ REZZONICO, con incursioni negli altri musei MUVE, da PALAZZO DUCALE alla GALLERIA INTERNAZIONALE D’ARTE MODERNA DI CA’ PESARO, dal MUSEO DI STORIA NATURALE GIANCARLO LIGABUE al MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO, fino a CASA GOLDONI e, ovviamente, CA’ REZZONICO e, in collaborazione con il MIC – Direzione Regionale Musei Veneto, al Museo Archeologico Nazionale di Venezia.

Appuntamento poi il 22 SETTEMBRE con tutta la famiglia a Palazzo Ducale per una speciale visita alla mostra _I MONDI DI MARCO POLO_ con LA PARTECIPAZIONE “IN PELLICCIA E BAFFI” DI GERONIMO STILTON, il topo giornalista più amato dai ragazzi di tutto il mondo. Una guida d’eccezione già protagonista, inoltre, dell’Activity Book rivolto a scuole e famiglie, realizzato in collaborazione con Edizioni Piemme in occasione della grande esposizione dedicata al grande viaggiatore veneziano, con aneddoti, giochi e curiosità legate alle avventure di Marco Polo, disponibile in esclusiva presso MUVE.

Sono solo alcune tra le 180 PROPOSTE a cui MUVE Education dà vita durante l’anno nelle sedi museali di Fondazione, dedicate a scuole, famiglie e adulti: l’occasione per conoscere tutte le future attività – e cimentarsi con alcune – è il tradizionale appuntamento con EDU DAY, in programma quest’anno come consuetudine in due sedi; A MESTRE, LUNEDÌ 2 SETTEMBRE, nel chiostro dell’M9 insieme alle altre istituzioni culturali del territorio; a VENEZIA, A CA’ REZZONICO, VENERDÌ 11 OTTOBRE 2024.

NON SOLO PER I PIÙ PICCOLI: I MUSEI FANNO BENE A TUTTI.

Il programma di MUVE EDUCATION si caratterizza sempre per UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE, guardando alle esigenze specifiche. Ad esempio, con aree inclusive, multisensoriali e accoglienti come _SPAZIO ’700 – MUVE FOR ALL_ al piano terra di CA’ REZZONICO, con riproduzioni in 3D del palazzo_ _e di alcuni capolavori_ _scultorei_ _per esplorazione tattili, ma anche giochi e attività per offrire – attraverso un approccio ludico ed educativo – un’anteprima del Museo del Settecento veneziano; o come l’area del MUSEO DI STORIA NATURALE “Giancarlo Ligabue” dedicata al Fontego dei Turchi e alla sua storia, con la replica in 3D del palazzo e di una _patera._

PROGETTI PREZIOSI non solo per l’impatto sociale positivo, MA ANCHE PER LETTURE E RILETTURE DELLE COLLEZIONI, ESPERIENZE IMPORTANTI PER SCOPRIRE NUOVI SIGNIFICATI E NUOVE NARRAZIONI DELL’ARTE, della storia e della cultura, osservate con uno sguardo differente e inedito.

Tra questi: PERCORSI PLURISENSORIALI, rivolti a tutti, corredati da supporti appositamente realizzati con materiali innovativi e possibilità di esplorazione tattile di opere originali selezionate; le CONVERSAZIONI D’ARTE IN MUSEO, visite inclusive che incoraggiano l’uso dell’immaginazione e dell’espressione creativa, DEDICATE IN PARTICOLARE A PICCOLI GRUPPI DI PERSONE CON ALZHEIMER e ANZIANI CON CONDIZIONI NEURODEGENERATIVE assieme ai loro _caregivers_; progetti di DIALOGO INTERCULTURALE, come _IL “MIO” MUSEO,_ per promuovere un processo partecipativo di dialogo atto anche alla costruzione di inedite forme di lettura e d’interpretazione del patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento di nuovi cittadini, di nazionalità e culture diverse; PROPOSTE DI ACCOGLIENZA che includono la _scuola di lingua al museo_, con attività di avvicinamento alla cultura italiane per ragazzi o minori non accompagnati, adulti stranieri provenienti anche da comunità e centri di prima accoglienza, l’INTERCULTURA, con proposte rivolte ad adulti o ragazzi in età scolare provenienti da diversi paesi e culture e le STORIE SOCIALI, scaricabili dal sito, con informazioni pratiche CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) per esigenze specifiche.

Il _fil rouge_ della cultura e della bellezza unisce anche STORIE DI RISCOPERTA E RINASCITA; quelle di persone con dipendenza, inserite in percorsi riabilitativi, fino all’intervento nella CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE DELLA GIUDECCA e nella CASA CIRCONDARIALE MASCHILE di SANTA MARIA MAGGIORE A VENEZIA; con le attività in collaborazione con i docenti CPIA di Venezia, progetti modulati e pensati per raccontare e conoscere la città, la sua particolare morfologia, i suoi “luoghi-simbolo”, per avvicinare, coinvolgere, condividere la vita di Venezia.

Per raccontare UNA RETE DI MUSEI CHE FA DAVVERO BENE, A TUTTI.

