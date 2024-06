BLENGINO (RADICALI ITALIANI) -VISCONTI: RENDERE EDUCAZIONE AFFETTIVA OBBLIGATORIA

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 La lista delle conquiste affissa dagli studenti del liceo Visconti di Roma

dimostra che sull’educazione affettiva nelle scuole scontiamo un ritardo

vergognoso. Ragazze esibite come trofei, una violenza inaudita che

sconvolge e indigna.

L’Italia è uno dei pochi paesi europei dove l’educazione sessuo-affettiva

nelle scuole non è obbligatoria per legge, non esiste una regolamentazione

generale. C’è un analfabetismo emotivo drammatico, questo è un tema

fondamentale da troppo tempo sottovalutato dalla politica.

Come Radicali Italiani abbiamo lanciato una petizione per rendere

l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria per legge. È essenziale

promuovere una cultura della responsabilità e della consapevolezza tra i

giovani. Sogniamo una scuola dove emozioni, rispetto, consenso e relazioni

sane siano materie obbligatorie. Una scuola che non si piega a logiche

retrograde, ma che costruisce un futuro migliore per i ragazzi, superando

la semplice gestione dell’ordinario.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it