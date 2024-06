(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 *SALVINI: IERI HO PARLATO AL TELEFONO CON TRUMP, MI HA RINGRAZIATO PER

SOSTEGNO, LUI VINCERA’ ELEZIONI E SARA’ BUONA NOTIZIA PER PACE NEL MONDO*

“Ieri ho parlato brevissimamente con Trump, ero con un americano che lo

conosce. Mi era arrivata una mail in cui ci ringraziava del sostegno, la

stavamo verificando e poi ci siamo sentiti. Secondo me vincerà le elezioni

e sarà una buona notizia per la pace nel mondo”. ”. Lo dice a Rai Radio1,

ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e ministro delle

Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari.

