(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Prato, Mazzetti (FI): “Ho chiesto di riattivare iter per centro Enea”

Prato, 6 giu. – “La città di Prato è il terreno ideale per sviluppare una sinergia tra mondo dell’impresa e ricerca, tra pubblico e privato. Proprio per questa specificità, ho chiesto al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha saputo ascoltare i mondi produttivi pratesi, di riavviare il percorso, partito tempo fa e poi interrotto, per la realizzazione di un centro Enea nel territorio di Prato per la ricerca. Lo hanno chiesto tutti gli operatori di settore durante la sua visita al Palazzo dell’Industria. È una proposta ferma da tempo – si parlò dell’ex area Banci -, ma molte altre struttore abbandonate in città potrebbero essere la sede. Mi sono attivata perché l’iter riparta concretamente e sono convinta che il centro Enea, vista anche la vicinanza del Centro del Bacino del Brasimone, possa essere una risorsa straordinaria per tutta la città e perfino per tutta la Regione Toscana. Solo con Forza Italia, a tutti i livelli, la nostra città ha una voce autorevole e viene tenuta nella giusta considerazione a livello nazionale e, presto, anche europeo. Sono convinta che il governo saprà cogliere le opportunità contenute in questa proposta affinché il grande potenziale di Prato possa esprimersi al massimo, diventando così un caso di scuola di sinergia tra grande ricerca scientifica e qualità manifatturiera”.

Lo spiega l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che ha chiesto formalmente al Ministro di impegnarsi in merito.

