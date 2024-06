(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 6 giugno 2024

La Biblioteca San Giorgio sta lavorando al bilancio

sociale 2024. Il contributo dei cittadini

Pochi minuti per rispondere alle domande di un questionario online con l’obiettivo di

migliorare sempre di più il servizio

Il bilancio sociale è il documento che misura l’impatto sociale ed economico di un ente sulla

propria comunità, quantificando dal punto di vista economico il rapporto tra il valore dei servizi

offerti complessivamente e i costi sostenuti per realizzarli a favore dei cittadini ed il livello di

gradimento di cui gode da parte dei suoi frequentatori.

La Biblioteca San Giorgio ha stilato un suo primo Bilancio sociale nel 2011 e sta lavorando a un

nuovo bilancio per l’anno 2024.

Per la realizzazione del Bilancio sociale 2024 è stato realizzato un questionario attraverso cui la

biblioteca richiede ai propri utenti e ai cittadini pochi minuti del loro tempo per rispondere ad

alcune domande per conoscere meglio le loro aspettative e richieste. Ciò è utile per poi restituire

a tutta la comunità un servizio migliore.

Il link per rispondere alle domande del questionario è disponibile sul sito della biblioteca alla

pagina https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bilancio-sociale-3/

Allo stesso indirizzo è possibile scaricare una copia del Bilancio Sociale del 2011.