Europee. De Marte (Verdi): Verdi europei sostengono Alleanza Verdi Sinistra

“Sono felicissima di essere qui a Torino stasera per sostenere Alleanza

Verdi Sinistra. Questa è una lista stupenda, piena di candidature

fantastiche che si battono per un’Europa più giusta, più sociale, più

verde, più democratica. Il mio appoggio, così come quello di tutti i Verdi

europei, va a tutta la lista e in particolare ai nostri candidati e

candidate ecologisti che stanno facendo un lavoro fantastico sul

territorio. Siamo davvero a un crocevia per l’Europa. Dobbiamo

assolutamente raccogliere più voti possibili per impedire una coalizione di

maggioranza che includa l’estrema destra”.

Così Benedetta De Marte, segreteria generale European Green Party, in

occasione della chiusura della campagna elettorale di AVS a Torino.

